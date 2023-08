Met meer dan zestig musea in de stad heeft Amsterdam de hoogste museumdichtheid ter wereld. De grote namen kennen we allemaal wel, maar wat zijn die tientallen andere musea in onze stad? Samen met Amsterdams meest ongefilterde kunstfanaat en galeriehouder Rob Malasch gaan we op bezoek bij vijf onbekende minimusea in de stad. Vandaag: Het Muizenhuis.