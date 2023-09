Meer gezinnen komen in aanmerking voor kindtegoed: "Ouders hoeven zich niet te schamen"

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De kosten voor schoolspullen kunnen behoorlijk oplopen. Voor veel Amsterdamse ouders zijn deze lastig op te brengen. Daarom kunnen zij extra geld krijgen met de stadspas. Omdat de inkomensgrens omhoog is gegaan kunnen sinds 1 juni meer gezinnen gebruik maken van de regeling. In Amsterdam Informeert gaan we langs bij Juanitha Sylvester. Zij maakt gebruik van de regeling voor haar kinderen van 5 en 15 jaar.