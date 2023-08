In coma getrapte sekswerker na drie jaar aan verwondingen overleden

De Roemeense Gabriela Duna, die ruim drie jaar geleden na een mishandeling in coma belandde, is overleden. Dat bevestigen de advocaat van Duna's familie en een raamexploitant in De Telegraaf. De vrouw laat in Roemenië een man en een kind achter. Ze was 41 jaar oud.

Duna, die als sekswerker in Nederland werkte, werd in elkaar geslagen en getrapt door Kees M., een 25-jarige Volendammer die een celstraf van zes jaar uitzit.

M., die onder invloed was van cocaïne, alcohol en een middel om een erectie te stimuleren, ging 's middags op 1 maart 2020 bij Duna, die op dat moment achter een raam stond, naar binnen. Duna nam M. uiteindelijk mee naar huis. Daar mishandelde M. de vrouw dusdanig, dat ze bewusteloos raakte.

Verstreken tijd

Het duurde lang voordat Duna behandeld kon worden. M. belde meerdere keren 112. Eerst hing hij op nadat er werd opgenomen. Na meer dan een uur werd de politie opnieuw gebeld.

Voordat hulpverleners ter plaatse waren bij de woning was er opnieuw veel tijd verstreken. Na de melding was het namelijk niet direct duidelijk was wat er aan de hand was en waar het zich precies had afgespeeld. Bovendien had Duna de deur van binnen op slot gedraaid en was het niet duidelijk waar de sleutel lag.

Maanden later werd duidelijk dat Duna niet meer van haar verwondingen zou herstellen. In de zaak tegen Kees M. zou het openbaar ministerie 7 jaar cel eisen. De rechtbank legde een celstraf van 4 jaar op, maar na hoger beroep werd dat uiteindelijk zes jaar.