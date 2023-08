Fan mist goal door bestellen biertje: het was niet saai voor Ajax-kijkers in de kroeg

Vier keer konden Ajaxfans gisteravond juichen tijdens de wedstrijd tegen de Bulgaarse kampioen Ludogorets. Heel leuk natuurlijk al die goals, maar een biertje bestellen moet je dan wel even goed timen, merkte een fan in café Kuijper bij de 0-1.

Gelukkig voor hem was die openingstreffer van Mohammed Kudus dus zeker niet de enige goal van de avond. Kudus, die hoogstwaarschijnlijk z'n laatste wedstrijd in een Ajaxshirt speelde omdat hij naar West Ham United lijkt te vertrekken, maakte er nog twee. Ook Brian Brobbey scoorde. Ludogorets maakte er in de twee helft nog wel 1-4 van, maar de groepsfase van de Europa League lijkt nu wel zeker te zijn voor Ajax.

"Een ontspannen wedstrijdje, dit hadden we even nodig. Even wat vertrouwen", zegt een fan na de wedstrijd. Een ander: "Volgende week maken we het af, thuis. Dan zijn we er lekker bij met z'n allen." Ajax speelt dan de return in de Johan Cruijff Arena. Na deze ruime overwinning zijn de verwachtingen bij de fans voor die wedstrijd hoog. "In de Arena wordt het nog veel leuker. Het wordt denk ik 6-1. Daar gaan we voor."