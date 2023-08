Nieuw riool Amsteldijk: ''Ze lopen op schema en houden ons goed op de hoogte''

Share to Nextdoor

Op de Amsteldijk wordt hard gewerkt aan een beter riool. Er valt meer regen en daar moet de stad in de toekomst op voorbereid zijn. Projectleider Erik de Vries vertelt in Het Verkeer wat er allemaal gaat gebeuren.

''De afgelopen tijd is er steeds meer hevige regen gevallen. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van water goed blijft verlopen moet het riool uitgebreid en verbeterd worden'', aldus Erik de Vries. ''We zijn de bestaande regenwaterriolen en -uitlaten aan het verbreden en we maken nieuwe afvoerpunten.''

Quote ''Door de klimaatverandering zijn er steeds meer hevige regenbuien'' Projectleider Erik de Vries

De Vries legt uit hoe dit precies gaat: ''Eerst wordt de bestrating weggehaald. Dan wordt een sleuf gegraven waar de nieuwe leiding in komt. Daarna wordt de sleuf weer opgevuld en wordt de bestrating weer aangelegd.'' De uitdagingen van het project zijn divers. ''Spannend is het behalen van de deadline en wat we in de grond gaan tegenkomen.''

Werkzaamheden

Een bewoner van een woonboot is positief over de werkzaamheden. ''Ze houden ons goed op de hoogte en lopen op schema.'' Het was volgens hem ook wel erg nodig. ''Bij hevige regenval kwam het riool naar boven. Nu ze het hemelwater en riool scheiden zou dit voorbij moeten zijn.''

Omleidingen Op meerdere plekken wordt er langs de Amstel gewerkt. Juist daarom is er gekozen om de werkzaamheden aan het riool juist nu uit te voeren. Voor auto's verandert er niet veel. Deze konden al niet meer via de Amsteldijk rijden vanwege de werkzaamheden aan de Berlagebrug. Fietsers moeten via de Trompenburgstraat omrijden. De werkzaamheden zijn klaar op vrijdag 29 september.