Lift halte Rietlandpark drie maanden buiten dienst

De lift van het perron in de richting van IJburg is als eerste aan de beurt. Voor reizigers die die kant op moeten en een lift nodig hebben, geldt een omreisadvies. Dat betekent in de praktijk dat ze naar een tramhalte voor of na de halte Rietlandpark moeten gaan.

De werkzaamheden aan deze lift duren tot 21 november. Mensen die de lift nodig hebben kunnen deze halte dan dus niet gebruiken en moeten ergens anders- in of uitstappen. De werkzaamheden aan de andere lift beginnen op 23 oktober. Het GVB benadrukt dat reizigers geen last zullen hebben van deze vervanging, omdat de noodlift blijft staan.

Volgens het vervoerbedrijf heeft het hoge grondwaterpeil en wateroverlast in de liftschachten de liften de afgelopen jaren beschadigd. De lift naar het perron richting IJburg is meerdere keren gerepareerd, maar de lift naar het perron richting het Centraal Station bleek onherstelbaar beschadigd en er moest een noodlift geplaatst worden.

Inmiddels is besloten om beide liften te vervangen door liften met een minder kwetsbaar systeem. Voor reizigers richting IJburg die de lift nodig hebben, geldt een 'omreisadvies'.

Het werk aan de nieuwe liften moet op 21 november afgerond zijn. De noodlift wordt daarna weggehaald.