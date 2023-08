Ibis-hotel bij CS gedeeltelijk ontruimd na brand in meterkast

De brand ontstond in een meterkast en veroorzaakte veel rook. Gasten op de 7e etage roken de brandlucht en alarmeerden de brandweer.

Inmiddels is de brand uit en is de brandweer alweer vertrokken. De gasten die naar buiten moesten, worden voorlopig opgevangen in het Victoriahotel. Het is nog onduidelijk wanneer de gasten weer terug het hotel in kunnen.