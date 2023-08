Elektriciteitskastjes midden op stoep: "Lijkt wel een soort hordelopen hier"

"Ik hoop dat het tijdelijk is, want dit is natuurlijk niet heel handig neergezet", "een merkwaardige plaatsing" en "het lijkt wel alsof je een soort hordelopen hebt hier." Dat zijn de reacties van een aantal bewoners van het centrum. Ze doelen op het blok van twee elektriciteitskastjes, die sinds kort op de stoep van de brug tussen Binnenkant en Oude Waal zijn geplaatst.

De bewoners en voetgangers die op de Buiten Bantammerstraat in het centrum lopen kunnen niet om de grote elektriciteitkasten op de stoep heen. De komst van de kasten roept veel vragen op. "Ik was wel een beetje verbaasd toen ik het zag, het is best onhandig voor de mensen die hier overheen moeten", vertelt een man aan AT5.

Waar de een lacht om het gekke gezicht, stelt de ander kritische vragen. "Voor mensen die minder mobiel zijn, voor gehandicapten, is dit echt een obstakel." Een ander: "Ik zie het niet helemaal voor me hoe een rolstoel gaat met die keien en die stoeprand."

Tijdelijk

Vanaf november dit jaar wordt er een stuk kademuur gerenoveerd, waardoor de kabels en leidingen van zes woonboten verwijderd moeten worden. Stadsdeel Centrum laat weten dat de woonboten door de plaatsing van de kastjes op deze manier ook tijdens de verbouwing worden voorzien van stroom.

Waarom de elektriciteitskastjes pontificaal op de stoep staan? Volgens het stadsdeel moet de kade zelf vrijblijven voor de werkzaamheden. De geplaatste elektriciteitkastjes zouden vanaf november geen probleem meer moeten opleveren, omdat dit gebied dan verandert in bouwterrein en je hier dus überhaupt niet meer kunt lopen.

De kastjes zullen tot aan het einde van de verbouwing blijven staan, vermoedelijk tot eind mei 2024.