Van milieuzone naar uitstootvrije zone in 2025

Vanaf 2025 kan een voertuig met nieuw kenteken alleen nog in milieuzones komen als het uitstootvrij is. Het is de bedoeling dat de stad vrij wordt van benzine-, diesel- en gasmotoren en hybride voertuigen. Voertuigen die al ingeschreven zijn hebben iets meer tijd: hiervoor gelden overgangsregelingen. "De maatregelen in 2025 gaan echt in voor nieuwe voertuigen", benadrukt Nienke van Eerden.

''We zijn van zes sigaretten meeroken per dag naar vier en een halve sigaret gegaan''

Meeroken

Het doel van de nieuwe maatregelen is om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren en uiteindelijk te voldoen aan de waarden van de adviesraad van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2021 kwam uit onderzoek van de Europese Milieugemeenschap (EEA) dat Amsterdam de slechtste luchtkwaliteit had van de grootste Nederlandse steden. De stad stond toen nog op plek 183 van de 323 onderzochte Europese steden, maar heeft nu, twee jaar later, nummer 126 bemachtigd.

En dat de luchtkwaliteit is verbeterd kunnen we merken, vertelt Van Eerden. ''Al tien jaar werken we aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De GGD heeft berekend dat we gemiddeld zes sigaretten per dag meerookten. Nu is dat vier en een halve sigaret per dag."