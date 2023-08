AT5 op zoek naar meneer Oktay; kijkers bieden nieuwe plek voor moestuin aan

De 76-jarige Oktay raakt zijn moestuin op het stukje grond vlak bij metrostation Strandvliet kwijt, maar mogelijk is er een ander plekje in de stad waar hij terecht kan. Om meneer Oktay te kunnen koppelen zijn we op zoek naar contactgegevens.

De Aramese Amsterdammer verbouwde op het stukje ongebruikte gemeentegrond tussen de Ouderkerkerlaan en het Zwartelaantje paprika's, pepers, vijgen en courgettes. "Maar ik heb er nooit een cent aan verdiend, we hebben altijd alles weggegeven", vertelde hij. Oktay gaf ook eten aan de dak- en thuislozen die er door de jaren heen hun kampement opsloegen.

Maar van de gemeente moet hij zijn activiteiten nu staken. Ze hebben de bossages schoongeveegd en dat betekent dat ook meneer Oktay - op straffe van een boete van 60 euro - niet meer op zijn moestuintje mag komen.

Nieuwe plek

Daarmee leek er een einde te komen aan Oktay's moestuin, maar vandaag laten kijkers aan AT5 weten dat ze misschien wel een oplossing voor hem hebben.

Onze nieuwsredactie is daarom op zoek naar mensen die ons met Oktay, die we bij het maken van deze reportage toevallig tegenkwamen, in contact kunnen brengen. Mensen met tips kunnen ons bereiken via [email protected] of 0651190938.