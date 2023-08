Verdachte projectie antisemitische teksten op Anne Frankhuis overgeleverd aan Nederland

De tekst werd in februari boven de ingang van het museum geprojecteerd. De verdachte, die ook de Canadese nationaliteit heeft, keerde kort daarna terug naar zijn woning in Polen.

Nadat de Poolse autoriteiten in april de woning en auto van de man hadden doorzocht, legden ze hem in afwachting van politieonderzoek een uitreisverbod op.

Vlucht naar Canada

Daar hield de verdachte zich niet aan; op 8 juli werd de man aangehouden op het vliegveld van het Duitse Frankfurt, vanwaar hij naar Canada probeerde te reizen. In Duitsland bleef hij tot zijn uitlevering vastzitten.

In Nederland is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bevolen dat de man twee weken langer vast blijft zitten. Justitie verdenkt de man ook van het maken en verspreiden van een filmpje waarin beelden van de projectie waren gecombineerd met een lied waarin discriminerende teksten voorkwamen.

Rechtszaak

Op 5 oktober staat de verdachte voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam. Het OM laat weten dat het nog onduidelijk is of de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

