Sneijder ziet rol bij Ajax toch wel zitten: "Wil volgende week bakje koffie met Steijn drinken"

Als het aan Wesley Sneijder ligt, is het nog altijd mogelijk dat hij in de nabije toekomst aan de slag gaat binnen de technische staf van Ajax. "Ik denk dat ik komende week weer eens een bakkie koffie met Steijn ga drinken", vertelde hij vanavond in praatprogramma Veronica Offside.

Maar er bleken meer hobbels op de weg te zitten. Begin deze maand liet Sneijder weten dat hij 'geen basis voor een samenwerking zag', nadat Ajax de gesprekken eenzijdig on hold zou hebben gezet. In een statement op Instagram haalde de voormalig spelverdeler keihard uit naar de clubleiding . "Ajax kiest voor een koers die ver weg staat van het dna waarin ik ben opgegroeid", schreef hij.

Die gesprekken verlopen op zijn zachtst gezegd grillig. In eerste instantie kwam dat omdat supporters van de F-side lieten weten dat ze Sneijder, die een aantal jaar geleden nog de liefde aan FC Utrecht verklaarde, niet meer terug bij Ajax wilden zien . In een gesprek met de harde kern bood Sneijder daarop zijn excuses aan. De F-side zei daarna dat de kou uit de lucht was.

Trainer Maurice Steijn zou de positie die Ajax in leek te nemen een paar dagen later alweer nuanceren. "Ik ben voorstander van zijn komst binnen de club. We hebben al een paar keer gesproken en dat waren goede en fijne gesprekken. Ze waren even stilgelopen vanwege een privékwestie en er speelde ook wat met de supporters, maar dat is gelukkig opgelost."

Twijfel

In die uitleg lijkt ook Sneijder zich wel te kunnen vinden. Bij Veronica Offside legt hij uit dat hij door het overlijden van zijn moeder er geen zin meer in had om bij Ajax aan de slag te gaan. "Ik ging zelf twijfelen. Als assistent sta je elke dag op het veld in een vrij belangrijke rol. Dat voelde voor mij op dat moment niet goed."

Maar als het Sneijder ligt, is een terugkeer bij Ajax, ondanks alles, nog altijd mogelijk. "Ik denk dat ik komende week weer eens een bakkie koffie met Steijn ga drinken. We zijn nog steeds in gesprek, de deur is niet dicht, hij staat weer op een kier."

Carrière

Sneijder kende als voetballer een rijke carrière. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2003 en 2007 180 wedstrijden voor het eerste. In Amsterdam won hij de landstitel, twee bekers en een Johan Cruijff Schaal.

Later behaalde Sneijder grote successen in het buitenland. In 2010 zijn absolute topjaar, hielp hij het Italiaanse Internazionale aan het winnen van de Champions League en bereikte hij met het Nederlands Elftal de finale van het WK.