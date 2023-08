Waarschuwingsperiode knip Sloterweg bijna voorbij, gemeente gaat boetes uitdelen

Het gaat om een knip ter hoogte van Ditlaar. Anders dan bij de tijdelijke knip van de Weesperstraat is er geen fysieke afsluiting met slagbomen, maar er staan wel borden en een kentekencamera. De knip kwam er na klachten over onveiligheid door sluipverkeer.

Het was de bedoeling om een uitzondering te maken voor buurtbewoners en ondernemers, maar dat is de gemeente vanwege de 'uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid' nog niet gelukt. Ook zij worden daardoor vanaf september beboet als ze ter hoogte van Ditlaar op de Sloterweg rijden.

De gemeente heeft op de eigen site wel aangegeven dat bewoners en ondernemers 'naar verwachting' in september de beloofde ontheffing kunnen aanvragen, maar of dat nog steeds zo is, is de vraag. In een Facebookpost over de boetes wordt nog niet over de ontheffingen gesproken.

Vanaf november komt er een andere knip rond de Sloterweg bij. Dan zijn ook de Laan van Vlaanderen en Plesmanlaan verboden terrein voor doorgaand verkeer.