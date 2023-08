Station Sloterdijk korte tijd deels ontruimd wegens 'penetrante geur'

De brandweer werd rond 13.45 uur gealarmeerd vanwege een mogelijke gaslucht. Ongeveer een halfuur later liet de NS weten dat er 'door inzet van hulpdiensten' vertraging is ontstaan en het aantal treinen verminderd is.

"Er was een hinderlijke lucht op zowel het station als in de winkels te ruiken", vertelt een brandweerwoordvoerder. "Het was heel onduidelijk waar het vandaan kwam. Dus is besloten, onder andere op last van de brandweer, om zowel het treinverkeer als de metro's van het GVB stil te leggen."

Uiteindelijk bleek het niet om gas te gaan. Bij werkzaamheden bij het spoor was volgens de brandweerwoordvoerder een 'penetrante geur' geroken. "We hebben aangegeven dat de trein weer doorgang kan krijgen en dat de geur geen gevaar gaat veroorzaken in en om het station."

De NS gaf rond 14.20 uur aan dat de dienstregeling hervat werd.