OM: verdachte van neersteken Braziliaanse toerist is ontoerekeningsvatbaar

Het slachtoffer was met vrienden op een rondreis door Europa. In de hal van het hotel wachtte hij op een taxi, waar de verdachte hem vanuit het niets vier keer in de rug zou hebben gestoken.

Cannabis

De Duitser verklaarde tijdens een van de verhoren dat ook hij op vakantie was in Amsterdam. Kort voor het steekincident zou hij cannabis in een coffeeshop hebben gerookt, waarna hij terugkeerde naar het hotel waar hij verbleef. In de lobby van het hotel hoorde hij de groep vrienden met elkaar praten en dacht hij dat zij hem wilden vermoorden.

De psychische toestand die de man tijdens de steekpartij had, is door een psycholoog en psychiater onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat de verdachte op het moment van het steekincident aan een psychische stoornis leed en concluderen daarom dat hij toen volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Advies

Met de eis gaat het OM voor een deel mee met het advies dat de onderzoekers hebben gegeven: namelijk tbs met voorwaarden, een maatregel zonder dwangverpleging, die wordt toegepast wanneer het risico op herhaling laag wordt ingeschat.

Het OM eist met tbs met dwangverpleging een zwaardere straf. "Uit de rapportage van de deskundigen is volgens het OM niet duidelijk waarom er verwacht wordt dat de verdachte zich zal houden aan voorwaarden die verbonden moeten worden aan een tbs-maatregel", verklaart justitie.

"Deze duidelijkheid is echter belangrijk voor een dergelijke maatregel, waarbij motivatie en medewerking van de verdachte cruciaal zijn. Zonder deze duidelijkheid is het onzeker of een voorwaardenkader voldoende is om het risico op herhaling te verminderen."

Medicijnen

Daarnaast weegt het OM ook mee dat de verdachte eerder in Duitsland werd behandeld en dat hij op het moment van de steekpartij nog onder toezicht stond. "Hij heeft zich aan dit toezicht en de behandeling onttrokken door zijn medicatie niet in te nemen, zonder dit aan zijn behandelaars te vertellen. Dit heeft geleid tot een nieuw incident in Amsterdam."

"Alleen al om deze redenen vind ik de oplegging van een tbs-maatregel met voorwaarden niet passend", zegt de officier van justitie. "Die variant biedt simpelweg te weinig garanties voor beveiliging van de maatschappij gezien de geconstateerde problematiek bij verdachte, zijn ambivalente houding ten opzichte van medicatie en behandeling, én het eerder mislukte behandeltraject."

De rechter doet op 12 september uitspraak in de zaak.