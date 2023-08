Ajax verhuurt Mexicaanse back Sánchez aan FC Porto

Jorge Sánchez speelt de rest van het seizoen bij FC Porto. De rechtsback uit Mexico wordt voor een jaar verhuurd. In de zomer kan Porto ervoor kiezen om Sánchez definitief over te nemen.

De 25-jarige Sánchez was vorig jaar één van de acht spelers die Ajax in de zomer kocht. Hij werd voor een bedrag van 5 miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Club América en moest de plek opvullen van Noussair Mazraoui, die transfervrij naar Bayern München was vertrokken.

Eén seizoen

Net als meeste nieuwelingen dat seizoen wist Sánchez geen onuitwisbare indruk te maken. In de eredivisie speelde hij 17 competitiewedstrijden, waarvan 11 als basisspeler. Ook in de Champions League (5 wedstrijden) en de KNVB-beker (4) kwam Sánchez in actie. Maurice Steijn, sinds de zomer de keuzeheer bij Ajax, stelde hem nog niet op.

Het contract dat Sánchez op dit moment bij Ajax heeft, loopt tot de zomer van 2026. Naar verluidt moet Porto 4 miljoen euro overmaken als de club de speler definitief wil overnemen.

Uitgang

Sánchez is deze zomer de vierde speler die Ajax na één seizoen (voorlopig) de rug toekeert: ook Calvin Bassey (Fulham), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim) en Lorenzo Lucca (die werd gehuurd van het Italiaanse Pisa) spelen dit seizoen voor een andere club.