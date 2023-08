Bullebak vanaf volgende week weer open voor al het verkeer

De monumentale brug Bullebak is na een opknapbeurt van drie jaar weer in gebruik. De brug met nummer 149 gaat op 4 september open voor al het verkeer.

Sinds gisteren rijdt tram 5 weer over de Bullebak naar het Haarlemmerplein en de Planciusstraat. Een week later, vanaf 4 september, volgt het autoverkeer. Bussen 18 en 21 rijden nog tot half december via een omleiding vanwege werkzaamheden bij het Frederik Hendrikplantsoen.

Bij de werkzaamheden zijn onder meer de oude houten funderingspalen vervangen door stalen palen, de oude brugkelders van staal zijn gesloopt en vervangen door nieuwe kelders van beton en zijn de beweegbare brugdelen vervangen.

Tijdens de werkzaamheden was de brug dicht voor trams, bussen en auto's. In juni raakte bij een test het nieuwe tramspoor beschadigd, waarna die sporen nogmaals zijn vernieuwd. Het was volgens de gemeente een technisch moeilijke operatie, omdat de brug omringd is door kwetsbare kademuren, veel kabels en leidingen en bebouwing.