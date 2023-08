De Pijp-kenner Banning ziet weer iconische zaak verdwijnen nu Jan de Grote Kleinvakman failliet is

Iconische winkels en ondernemingen die verdwijnen uit het straatbeeld. Onvermijdelijk in een veranderende stad, maar soms ook best even slikken. De Pijp-kenner Lex Banning ziet ook in zijn geliefde buurt veel verdwijnen.

Tien detailhandelsvestigingen in regio De Pijp hebben zich in juli 2023 uitgeschreven, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Een sluiting die veel losmaakt is die van Jan de Grote Kleinvakman. Op een foto op de Facebookpagina van Lex kwamen veel reacties binnen.

"Het is een zaak als geen ander meer in Amsterdam, dat is eigenlijk wel het grootste verhaal", aldus Banning. "Het is een fournituren-instituut, zag ik ergens voorbij komen. Ik denk dat dat wel de mooiste term is. Dat was het zeker en heel veel mensen zijn hier heel verdrietig over, uiteraard de mensen die in de zaak zelf werken, maar ook heel veel klanten. Hier kwamen mensen van heinde en verre voor deze zaak."

Banning richt zich in zijn fotografie op De Pijp en alles wat hem daar opvalt. Hij begeeft zich vaak op straat en heeft zijn camera altijd bij de hand. "Als straatfotograaf maak ik hier heel veel mee", vertelt hij op de Albert Cuypmarkt. "Als fotograaf ben ik ook aangesloten bij Ambachtsvereniging Made in De Pijp en nu ook als voorzitter. Dan ben je behoorlijk betrokken in deze wijk met alle ontwikkelingen."

Geen ziel

Tijdens zijn rondes door de wijk ziet hij een ontwikkeling die hem enorm tegenstaat. De Pittenkoning verdween, maar wat er voor terug is gekomen zint hem totaal niet. Een Bubble Tea zaak heeft zich gevestigd op de hoek van de Eerste van der Helststraat. "Dat doet pijn", geeft hij aan. "Dit is een zaak waar tegenwoordig heel veel van zijn in de stad. Die geen ziel heeft en niet inhoudelijk iets toevoegt aan de wijk en vooral op toeristen geënt is."

Multiculturele plaatje

Begin dit jaar verdween Bakkerij Venekamp, ook een begrip en de op één na oudste zaak van De Pijp, maar naar de nieuwe zaak in het pand kijkt Banning anders. "Nu zit er een Japanse supermarkt in en die zat eerst al een stukje verderop in de Ferdinand Bolstraat", weet hij. "Die wilde graag uitbreiden en had meer ruimte nodig. Dus dit past wel helemaal in het multiculturele plaatje van de wijk. Dus een geluk bij een ongeluk, zou ik het noemen."

Hoop

En de fotograaf is hoopvol dat niet alle ambachtelijke zaken en ondernemers voorgoed verdwijnen uit het straatbeeld. De locatie waar ooit Peters Letters zat wordt toch niet verbouwd tot alleen woningen. De nieuwe eigenaar moest zijn plannen aanpassen na een ingediend bezwaar van de ambachtenvereniging. "De twee ramen die je nu niet ziet, maar die hier wel zijn, dat wordt gewoon weer een ambachtelijke locatie en dat is wel hoop waar we vrolijk van worden."