Jan Jongbloed, oud-doelman van DWS, FC Amsterdam en twee WK-finales, overleden

Jan Jongbloed is op 82-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer stond bij de WK-finales van het Nederlands elftal in 1974 en 1978 op doel. Hij begon zijn carrière bij DWS en FC Amsterdam, daarna speelde hij bij Roda JC en Go Ahead Eagles.

Jongbloed was al tijdje ziek. De doelman speelde 686 wedstrijden op het hoogste niveau en is op Pim Doesburg na (687 duels) de voetballer met de meest gespeelde eredivisiewedstrijden.

Ook was Jongbloed de oudste speler ooit in een eredivisiewedstrijd. Op 8 september 1985 stond hij op 44-jarige leeftijd nog een keer onder de lat bij Go Ahead Eagles. Na zijn actieve carrière was de Amsterdammer assistent-trainer van Go Ahead Eagles en Vitesse.

Jongbloed kende veel tragiek in zijn leven. Zo moest hij zijn carrière beëindigen toen hij een hartinfarct kreeg bij een wedstrijd met Go Ahead Eagles. Een ander groot drama was het overlijden van zijn zoon Eric-Jan. Hij kwam in 1984 om het leven kwam toen hij als doelman tijdens Rood-Wit Amsterdam - DWS getroffen werd door de bliksem.

AT5 was in 2015 met de Straten van Amsterdam bij Jongbloed op bezoek bij zijn huis in de Coronelstraat vlak bij station Sloterdijk.