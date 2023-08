Volt-fractievoorzitter Broersen mikt op lijsttrekkersschap voor Europese verkiezingen

Juliet Broersen, in de gemeenteraad fractievoorzitter van Volt, wil namens die partij lijsttrekker worden bij de Europese Parlementsverkiezingen in juni 2024. Dat maakte de partij eerder vandaag bekend in een nieuwsbrief aan haar leden.

Volt is een pan-Europese partij; dus in verschillende Europese landen actief. Broersen is sinds 2022 fractievoorzitter van de Amsterdamse afdeling van de partij, die dat jaar voor het eerst in de gemeenteraad kwam. De fractie heeft in totaal twee zetels.

'Lange termijn'

Na 1,5 jaar heeft Broersen nieuwe ambities. "Als fractievoorzitter is het mij al snel duidelijk geworden dat wij hier beleid uitvoeren wat haar kern vindt in Europa. Om te komen tot langetermijnoplossingen, moeten we ook daar aan de slag. (...) Ik voel de urgentie en verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen."

"Hoewel we het heel jammer vinden als Juliet Amsterdam zou verlaten, zijn we trots op wat ze voor Volt Amsterdam heeft verwezenlijkt", is te lezen in een reactie van de Amsterdamse afdeling van Volt. "We zijn vol vertrouwen dat haar waardevolle bijdrage aan Volt zich ook op Europees niveau zal laten gelden."

Kiezen

Voor de lijsttrekkerspositie zijn naast Broersen meer gegadigden. Op 23 september kunnen leden kiezen wie uiteindelijk de kar moet trekken.

Mocht Broersen worden verkozen, dan wordt haar voorzitterschap in Amsterdam overgedragen aan Itay Garmay. Hij is op dit moment het tweede raadslid van Volt. Een kandidaat op de Amsterdamse kieslijst moet vervolgens de vrijgekomen zetel opvullen.