11-jarige Benjamin doet mee met City Swim: "Gezien hoe moeilijk opa het met ALS had"

Benjamin (11) traint samen met zijn moeder en zusje voor de City Swim, die zondag weer van start gaat. Deelnemers van dat evenement zamelen geld in voor de ongeneeslijke ziekte ALS.

Ook Benjamins opa leed aan de ziekte. "Ik heb gezien hoe moeilijk hij het daarmee had. Hij kon niet meer praten, maar toch vond ik hem nog super lief."

De opa van Benjamin is inmiddels overleden: "Ik wil niet dat andere mensen ook aan de ziekte kunnen overlijden."

Carlos

Een jaar geleden maakte AT5 een reportage over de familie en vrienden van de 56-jarige Carlos, die iets meer een maand voor de City Swim te horen kreeg dat hij ALS had.

Kort geleden kwam er slecht nieuws over Carlos. "Hij is ons eind juli ontvallen", vertelt City Swim-voorzitter Jaap Jonkman. Niettemin is Team Carlos dit jaar opnieuw van de partij. "Ze komen met een club die dicht bij de 100 man zit."