'Davy Klaassen verruilt Ajax transfervrij voor Internazionale'

Dat melden de doorgaans goed geïnformeerde Mike Verweij en Fabrizio Romano. Klaassen gaf gisteren na de verloren wedstrijd tegen Ludogorets aan dat hij alle opties openhield, maar dat er nog niet wat speelde. "Als er een club komt, ga je de plussen tegen de minnen afwegen en maak je een keuze op gevoel. Het moet wel een mooie club zijn. Die is er zo ver ik weet nog niet."

Transferexpert Romano geeft echter zijn bekende 'here we go' aan de overstap, wat wil zeggen dat alles in kannen en kruiken is. Klaassen zou in het vliegtuig onderweg zijn naar Milaan waar hij op de laatste dag van de transfermarkt zijn medische keuring heeft en later een contract moet tekenen. Volgens Verweij ligt er in het Stadio Giuseppe Meazza een contract voor één seizoen met een optiejaar voor Klaassen klaar.

Twee tijdperken

'Kind van de club' Klaassen lijkt dus een punt te hebben gezet achter zijn loopbaan bij Ajax. Op 22 november 2011 debuteerde hij als invaller voor Lorenzo Ebecilio in het uitduel in de UEFA Champions League tegen Olympique Lyonnais. In 2017 vertrok hij na zes jaar in het eerste gespeeld te hebben bij de club voor Everton. Via Everton en Weder Bremen kwam Klaassen na het vertrek van Donny van de Beek in 2020 weer terug in Amsterdam.

In totaal speelde Klaassen 321 wedstrijden in het rood-wit van Ajax. Daarin maakte hij 93 doelpunten, waarvan vaak het openingsdoelpunt, en gaf hij 50 keer een assist. Met vijf landstitels, een knvb-beker en een Johan Cruijffschaal op zak sluit zijn hoofdstuk bij Ajax voor een tweede keer.