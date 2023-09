Stad nl Een kijkje achter de schermen bij Nationale Opera & Ballet

Optredens, tentoonstellingen en workshops. Voor het eerst in vier jaar heeft Nationale Opera & Ballet vanmiddag de deuren geopend voor een exclusief kijkje achter de schermen.

Meedansen met Het Nationale Ballet of meezingen met het koor van De Nationale Opera. Een open dag voor jong en oud om het seizoen van Nationale Opera & Ballet feestelijk te starten. De laatste open dag was alweer vier jaar geleden. "We hebben er door covid natuurlijk uitgelegen," zegt directeur Stijn Schoonderwoerd. "Vanochtend vond ik het eerlijk gezegd ook spannend. Wordt het druk? Komen de mensen weer terug? Maar het is nu al stampvol."

Dansers van Het Nationale Ballet geven in de grote zaal balletles. Even later staat Het Nationale Ballet zelf op het podium. Ze repeteren Frank Bridge Variations, een werk van meesterchoreograaf Hans van Manen. En de bezoekers mogen meekijken.

Repetitie van Het Nationale Ballet - AT5

Bij Nationale Opera & Ballet werken zo'n zeshonderd mensen uit binnen- en buitenland. En dat zijn lang niet allemaal zangers en dansers. Schoonderwoerd: "Je kunt hier rondlopen achter de schermen. In de ateliers van de rekwisietendienst, van de ververij, bij de schoenmaker. Je kunt dus op allerlei plekken komen en zien wat voor mooie dingen ze maken."

Quote "Ons publiek wordt jonger en breder" Stijn Schoonderwoerd - directeur Nationale Opera & Ballet

Schoonderwoerd maakte zich vanmorgen nog een beetje druk over de opkomst, maar dat bleek dus nergens voor nodig. De rijen stonden voorbij metrohalte Waterlooplein. En dat belooft veel goeds voor het komende seizoen. "Afgelopen seizoen zat bijna elke voorstelling helemaal vol. Ons publiek wordt jonger, ons publiek wordt breder. Daar doen we ook echt ons best voor. Want we vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om van opera en ballet te gaan houden."