Man in hand gestoken op Prins Hendrikkade

Een man is vannacht in zijn hand gestoken op de Prins Hendrikkade in het centrum. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde iets na 01.30 uur. Het slachtoffer werd ter plekke in een ambulance geholpen, maar de wond in zijn hand moest gehecht worden. Daarom is hij vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was van de steekpartij is nog onduidelijk. Vooralsnog heeft de politie geen verdachte kunnen aanhouden.