Oude hoofdingang Concertgebouw na bijna 40 jaar weer open

Nadat de staatssecretaris de ingang had geopend door een lintje door te knippen, stapten drie trompetistten naar buiten om Benjamins Brittens Fanfare voor St. Edmundsbury te spelen. Daarna konden bezoekers het gebouw in, waar tot en met 18.00 uur gratis concerten worden gegeven.

Verzakking

De oude hoofdingang was zo lang niet toegankelijk, omdat in 1983 bleek dat het gebouw aan het verzakken was. Onderdeel van het renovatieplan was een nieuwe glazen ingang aan de zuidkant van het gebouw. In 1988 werd die ingang officieel in gebruik genomen als hoofdingang. De oude hoofdingang aan de Van Baerlestraat werd vanaf dat moment alleen nog gebruikt als nooduitgang. De ruimte direct achter de ingang diende als 'bargebied'.

Het is daarna jarenlang de wens van het Concertgebouw om weer direct op het Museumplein aangesloten te zijn. Maar voor het zover is, moet er aan de binnenkant nog veel gebeuren. Dat is nu dus voltooid. Als je na vandaag een concert bezoekt, zie je op je ticket welke ingang je moet hebben.