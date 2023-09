Nachtburgemeester wil erotisch centrum niet in Noord of Zuid, maar op de Wallen

Hij voorspelt dat een erotisch centrum op deze plek ook zal zorgen voor minder drukte op de Wallen, 'aangezien de toeristen over een groter gebied worden verspreid'. Architect Anna Torres heeft een plan gemaakt voor die locatie. Bewoners, sekswerkers en ondernemers zouden de afgelopen maanden tijdens gesprekken hebben laten blijken dat ze 'duidelijke interesse' in een verdere uitwerking van dat plan hebben.

De door Wallagh voorgestelde locatie is het Blaauwlakenblok, dat tussen de Warmoesstraat, de Oudezijds Voorburgwal, de Sint Annenstraat en de Sint Jansstraat ligt. Vroeger vond daar ook sekswerk plaats en er zou nu leegstand zijn. "Het vertegenwoordigt een moderne, realistische visie op sekswerk in Amsterdam, waarbij een diversiteit aan veilige werkplekken en het creëren van leefbare buurten voorop staat", vindt de nachtburgemeester.

"Met ons alternatieve plan, luisteren we naar de wensen van Amsterdammers en sekswerkers, zorgen we ervoor dat raamprostitutie de binnenstad niet uit hoeft, verbeteren we de positie van sekswerkers, gaan we ondermijning tegen, en verminderen we de drukte en overlast op de Wallen", stelt de nachtburgemeester.

Wallagh hoopt dat een van de gemeenteraadsleden tijdens de komende gemeenteraadsvergadering een voorstel indient om deze locatie door de gemeente verder te laten onderzoeken. Volgens hem is dit 'het moment waarop de gemeenteraad haar invloed nog kan uitoefenen', omdat het college van burgemeester en wethouders aan het eind van dit jaar een besluit neemt over de definitieve locatie.