Juwelier die volgens OM half miljoen euro witwaste vrijgesproken

Dat blijkt uit het vonnis dat gisteren door de rechtbank online werd gezet. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ontving de juwelier van 9 mei 2017 tot en met 20 juli 2018 verschillende bedragen via de bankrekeningen van bv's van iemand die sieraden en horloges kocht voor de sinds oktober 2019 vermiste Naima Jillal.

Beleggingsfraude

Volgens het OM ging het om geld dat niet terug te herleiden was naar legale inkomsten. Het geld zou vermoedelijk verdiend zijn met beleggingsfraude. Daarnaast denkt het OM dat Jillal zich bezighield met cocaïnehandel.

De juwelier verklaarde dat vermogende klanten regelmatig via bv's of financiële vertegenwoordigers betalen. Dat vond de rechtbank aannemelijk. Dat gold ook voor het argument dat deze hoeveelheid aankopen niet uitzonderlijk is in de juweliersbranche. Daarnaast vond de rechtbank het, 'anders dan de officier van justitie lijkt te betogen', niet vreemd dat de juwelier via berichtendienst Telegram communiceerde. Die dienst is volgens de rechtbank 'niet alleen voorbehouden aan criminelen'.