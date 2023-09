Steijn maakt Sutalo meteen aanvoerder bij Ajax-debuut

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Steven Bergwijn, die eerder deze zomer tot aanvoerder werd gebombardeerd, is geblesseerd en zit niet bij de selectie. Ook Owen Wijndal staat niet op het wedstrijdformulier. Beide spelers stonden donderdag nog in de basis in de verloren wedstrijd tegen Ludogorets (0-1).

Jakov Medic en Kenneth Taylor waren die avond ook basisspeler. Vanmiddag zitten ze op de bank. Datzelfde geldt voor spits Chuba Akpom, ook een speler die deze zomer voor veel geld naar Amsterdam kwam.

Andere debutanten

In de basis van Ajax is wel een plekje vrijgemaakt voor Georges Mikautadze, Gaston Avilla, die vandaag ook hun debuut zullen maken. Ook is er een plekje vrijgemaakt voor Kristian Hlynsson. De IJslander voetbalt sinds 2020 in de Ajax-jeugd en maakte eerder dit seizoen tegen Excelsior al een invalbeurt.

Fortuna-Ajax begint om 14.30 uur.