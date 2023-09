Van den Boomen kritisch na gelijkspel Ajax: "We moeten beter dan dit"

Branco van den Boomen is niet tevreden met de prestatie van Ajax, dat vanmiddag zwak voor de dag kwam en met 0-0 gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard. Ook zijn trainer Maurice Steijn kwam met een somber gezicht de perskamer inlopen. "Dat je vier basisklanten moet laten debuteren zegt genoeg over de hele wedstrijd", aldus Steijn.

"Het is duidelijk dat dit elftal nog niet op elkaar ingespeeld is. Je ziet gewoon dat veel spelers nog gewoon onwennig zijn", concludeerde Steijn na afloop. Van den Boomen is kritisch, maar houdt na de matige vertoning van Ajax de moed erin. "Wat we vandaag en tegen Ludogorets hebt laten zien is natuurlijk niet wat je wil. Je moet nu positieve energie leveren, ook al valt het nu even tegen. "

Nieuwe aanvoerder

Steijn vond het eerste kwartier van de wedstrijd nog redelijk, maar daarna zakte het niveau van Ajax steeds verder weg. Met Gaston Ávila, Georges Mikautadze en Josip Sutalo stonden er drie debutanten aan de aftrap. Sutalo kreeg bij afwezigheid van de geblesseerde Steven Bergwijn zelfs direct de aanvoerdersband om z'n arm. "Het optreden van Sutalo was in mijn ogen het enige positieve van deze wedstrijd", aldus Steijn.

Zware weken

Vanwege een interlandperiode is er komend weekend geen speelronde in de Eredivisie. De eerstvolgende keer dat Ajax in actie komt is over twee weken, op 17 september. Een week later staat in de Johan Cruijff Arena de eerste Klassieker van het seizoen op het programma.

Tussendoor speelt Ajax, ook in de Arena, tegen Olympique Marseille in de Europa League. Het worden zware weken voor de Amsterdammers en dat beaamt Steijn ook. "Ja, de komende weken wacht wel een ander programma met Olympique de Marseille uit en Feyenoord thuis."