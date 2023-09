Blijdschap en verdriet dicht bij elkaar tijdens City Swim: "Laatste keer dat ze dit mee kan maken"

In 2011 begon een groep vrienden een inzamelingsactie voor ALS, de dodelijke zenuw-spierziekte waar een vriend van hen aan leed. Geïnspireerd door de vele positieve aanmoedigingen en donaties besloten ze de actie uit te bouwen. Inmiddels is de Amsterdam City Swim een jaarlijks terugkerend evenement waar duizenden mensen aan meedoen, zo ook vandaag.

Drieduizend zwemmers verschenen vandaag aan de start in de Keizersgracht om geld in te zamelen voor de spierziektes ALS, PSMA en PLS. Het streefbedrag van 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar ALS, was voor aanvang van het evenement al behaald. Ferry Weertman, olympisch kampioen op de 10 kilometer open water, was een van de deelnemers. "ALS is een verschrikkelijke ziekte. Als je het krijgt dan is het helaas een kwestie van tijd. Daar willen we iets tegen doen. Een medicijn of en andere manier om het af te remmen."

Emoties

Langs de kant waren vanmiddag veel blije gezichten te zien, maar voor sommigen was het ook een emotionele dag. "We zijn hier samen met ons maatje Bram", zegt een zichtbaar geëmotioneerde jongen die samen met een vriend heeft gezwommen. "Zijn moeder heeft momenteel ALS. Ze is hier achter ons en ze is hier met dank aan Stichting Ambulance Wens gelukkig nog heen kunnen komen. Maar dit zal wel de laatste keer zijn dat ze dit mee zal maken. Dus dat maakt het zwaar."