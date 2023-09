Twee bewoners Peperstraat naar ziekenhuis wegens koolmonoxidevergiftiging

De koolmonoxidemelder ging rond 20.20 uur af. Een bewoner besloot daarom de brandweer te bellen. Na aankomst bleek dat de drie bewoners een schadelijke hoeveelheid koolmonoxide hadden ingeademd.

Volgens de brandweer is de oorzaak waarschijnlijk een defecte cv-ketel. Inmiddels is de woning veilig genoeg om naar terug te keren. Ook bij omwonenden zijn er metingen uitgevoerd en bij hen is er geen gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide aangetroffen. Over de toestand van de twee inwoners die naar het ziekenhuis moesten, kan de brandweer nog niets zeggen.

Koolmonoxide staat bekend als een sluipmoordenaar. Volgens de brandweer overlijden er in Nederland jaarlijks gemiddeld tussen de tien en vijftien personen door koolmonoxidevergiftiging en belanden er honderden in het ziekenhuis.