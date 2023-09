Landelijk CDA keert zich tegen opening Lelystad Airport

De landelijke fractie van het CDA keert zich tegen de opening van Lelystad Airport. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma dat de partij vandaag heeft gepubliceerd. Het standpunt is opvallend, omdat de partij eerder altijd onder voorwaarden vóór de opening van het vliegveld was. Dan ging het vooral over verduurzaming van de luchtvaart.

CDA-Kamerlid Harmen Krul zei in april tijdens een commissievergadering over luchtvaart, dat de opening van Lelystad Airport wel mogelijk is als de luchtvaart erin slaagt om te verduurzamen met elektrische vliegtuigen en toestellen op waterstof. "Maar op dit moment is dat uitermate onverstandig. De voorwaarden zijn in de verste verte niet gehaald, dus wij zijn van plan dat standpunt te wijzigen.''

Elektrisch vliegen

Nu keert de partij zich dus definitief tegen de opening van het vliegveld, blijkt uit het verkiezingsprogramma. Wat dat concreet gaat betekenen voor Lelystad Airport is nog niet duidelijk. Het CDA schrijft in het programma de luchtvaart te willen ondersteunen in de overgang naar duurzamer vliegen, door de productie van duurzamere brandstoffen te stimuleren. Ook wil de partij de luchtvaart helpen zich voor te bereiden op de komst van elektrisch vliegen op korte afstanden.

Marian Uitdewilligen van CDA Flevoland zegt dat ook de provinciale fractie al een draai had gemaakt in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar. De fractie vindt dat er minder gevlogen moet worden en wil dat andere manieren van mobiliteit worden gestimuleerd.

'Reëel en duurzaam'

Ondanks dat het besluit niet bij de provincie ligt, vindt de Flevolandse fractie ook dat het vliegveld alleen open mag als het een duurzamer vliegveld wordt, dat voldoet aan de strengste CO2- en stikstofnormen. Daarbij mag geen stikstofruimte overgekocht worden van boerenbedrijven in de provincie. "We gaan er niet voor liggen als het opengaat, maar is het nodig dat het opengaat?", aldus Uitdewilligen.

Volgens de Flevolandse fractievoorzitter is het nieuwe verkiezingsprogramma van de landelijke partij heel reëel en duurzaam en past Lelystad Airport daar niet bij. Verder zegt Uitdewilligen dat andere provinciale CDA-fracties ook al tegen waren.