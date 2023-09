Buitenbaden deels al dicht ondanks warme week, waar kun je nog wel zwemmen?

Het Noorderparkbad in Noord en het Brediusbad in West hebben afgelopen weekend, ondanks het warme weer, toch het buiten zwemseizoen moeten beëindigen. Met het starten van de zwemlessen binnen, hebben deze gemeentelijke baden te weinig personeel om ook nog te surveilleren in de buitenbaden.

Het wordt deze week erg warm, dus zullen veel Amsterdammers toch wat verkoeling willen zoeken. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden. Het Flevoparkbad in Oost en het De Mirandabad in Zuid zijn wel nog deze week open.

Ook in het buitenbad van het Sloterparkbad in Nieuw-West kun je nog zwemmen, net als in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel, dat is nog tot 15 september open. In Amstelveen kun je nog zwemmen bij stadsstrand Poel's Up, in De Poel, een stuk water tegen het Amsterdamse Bos aan.

Wil je alleen pootje baden of met kinderen verkoeling zoeken, dan kan dat in het Amsterdamse Bos bij de het grote en het kleine pierenbad. Ook alle vijftien gemeentelijke peuterbadjes, bijvoorbeeld in het Oosterpark, Westerpark en Vondelpark, zijn tot 18.00 uur open deze week.

In Amstelveen zijn de zonneweide en het peuterbad buiten van zwembad De Meerkamp nog open.

Open water

En dan zijn er natuurlijk nog de officiële en onofficiële plekken waar je kunt zwemmen in open water. Op de officiële plekken controleert de gemeente de waterkwaliteit. De plekken - Diemerpark, IJburg, Gaasperplas, Strand de Hoge Dijk bij Abcoude, het Amsterdamse Bos en de zwemsteiger aan de oostkant van de Nieuwe Meer - zijn als veilig gemarkeerd.

Bij de noordoever van de Nieuwe Meer en bij de Ouderkerkerkerplas wordt nu gewaarschuwd voor blauwalg. Het water van de Sloterplas is sinds begin dit jaar geen officiële zwemlocatie meer, omdat er veel poepbacterie en blauwalg werd gevonden.

Onderstaande kaart toont de pierenbadjes, buitenbaden, officiële buitenzwemlocaties en binnenbaden in Amsterdam.