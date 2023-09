Kale en Kokkie zien Ajax opnieuw gelijkspelen: "Waar hebben we naar zitten kijken?"

Kale en Kokkie proberen het leven altijd positief in te zien, maar als Ajax voor de tweede keer zo vroeg in de competitie punten laat liggen hebben ze het moeilijk. "Je moet daar als Ajax gewoon winnen", aldus Kokkie. Ook Kale ziet het somber in: "Het is eigenlijk te triest voor woorden."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In Limburg kwam het team van Maurice Steijn, die vijf spelers liet debuteren, niet verder dan 0-0. Na het eerdere puntverlies tegen Excelsior staat Ajax nu na drie competitiewedstrijden op vijf punten. "Waar hebben we naar zitten kijken", vraagt Kale zich af. Kokkie was al teleurgesteld voordat de wedstrijd begon, vanwege de opstelling van Ajax. "Je speelt niet met een rechtsbuiten, dat is gewoon gek." Kale komt zelfs nog met een pijnlijke conclusie: "Misschien, moet je blij zijn dat je nog een punt meeneemt uit Sittard."

Transfers

Maurice Steijn benadrukt op de persconferentie na afloop van de wedstrijd meermaals dat het overgrote deel van de aankopen niet uit zijn koker komt. "Hoeveel wel? Niet nul, maar wel weinig", zegt Steijn. "Dat vind ik gek, omdat hij wist waaraan hij begon", oordeelt Kokkie. "Wij hebben intern gaandeweg de voorbereiding heel duidelijk de afspraak met elkaar gemaakt, dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers en dat ik aangeef welke posities we moeten hebben", aldus Steijn. "Dat is wat het is." Kokkie vindt het niet handig dat Steijn zich zo openlijk uitspreekt over de transferzomer. "Ik hou ervan dat mensen eerlijk zijn, maar dit soort dingen moet je intern houden", zegt hij. "Hij weet waar hij aan is begonnen, dus dan moet hij nu niet zijn bekkie gaan roeren."

Interlandperiode

Vanwege een interlandperiode is er komend weekend geen speelronde in de Eredivisie en dat betekent ook geen Kale en Kokkie aflevering. De eerstvolgende keer dat Ajax in actie komt, is over twee weken, op 17 september. Een week later staat in de Johan Cruijff Arena de eerste Klassieker van het seizoen op het programma. Tussendoor speelt Ajax, ook in de Arena, tegen Olympique Marseille in de Europa League. "Ik vraag me af of Ajax het niveau heeft om van deze ploegen te winnen", aldus Kokkie.