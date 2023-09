Proces Peter R. de Vries gaat verder, OM: verdachten onderdeel van criminele organisatie

In de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp vindt vandaag en morgen een regiezitting plaats over de moord op Peter R. de Vries. Zowel de vermoedelijke opdrachtgevers als vermoedelijke uitvoerders staan terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt het vermoedelijke lidmaatschap van een criminele organisatie waar de verdachten onder zouden vallen.

Eerder ging het nog om twee afzonderlijke processen, maar vorig jaar werd bepaald dat beide strafzaken gelijktijdig behandeld werden. Beide zittingsdagen beginnen om 9.30 uur. Er is voor de rechtbank in Osdorp gekozen vanwege het hoge aantal verdachten, het zijn er negen, en de ruimte in de zittingszaal daar. Tijdens de zitting wordt de inhoudelijke behandeling, die later plaatsvindt, voorbereid.

Vorig jaar vond er al een inhoudelijke behandeling tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en de vermoedelijke chauffeur Kamil E. plaats. Het OM eiste levenslang tegen beide verdachten. De rechtbank deed alleen geen uitspraak, mede omdat een van de rechters naar het buitenland verhuisde. Later werden er nieuwe verdachten opgepakt.

Criminele organisatie

Het Openbaar Ministerie (OM) komt vandaag met een update over hoe het staat met het onderzoek. Meerdere verhoren hebben plaatsgevonden, onder andere met een man die via een van de Poolse verdachten over de zaak hoorde en daardoor mogelijk meer weet over het netwerk dat hierachter zit.

Het OM benadrukt het aandeel van acht van de verdachten aan een criminele organisatie. Want naast het beramen en uitvoeren van de moord op De Vries, verdenkt justitie de groep er ook van twee maanden daarvoor de ex-zwager van Ridouan Taghi ernstig te hebben mishandeld. Daarnaast houden twee van de verdachten zich volgens het OM een maand na de moord op De Vries bezig met nóg een liquidatie. Maar die ging uiteindelijk om een onbekende reden niet door.

Een mogelijke tiende verdachte is uiteindelijk niet vervolgd. De man was lastig vindbaar, en na een signalement van overlast werd hij gevonden. Zijn verhaal komt niet genoeg overeen met het onderzoek om tot vervolging over te gaan.