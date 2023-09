De Grote Amsterdam Quiz is terug: voorrondes op ruim 85 locaties in en rond de stad

Op 27 oktober 2025 bereikt Amsterdam de heuglijke leeftijd van 750 jaar. In aanloop naar dat feestelijke moment kun je jaarlijks je feitenkennis over Amsterdam testen tijdens een pubquiz over de stad. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst. Op tientallen locaties, van kroegen tot verzorgingshuizen, kon je meedoen aan de voorrondes. Met als klapstuk de finale in de Nieuwe Kerk.

Nieuwe vragen en nieuwe regels

Dit jaar is de quiz dus weer terug, al zijn er wel wat dingen anders dan vorig jaar. Om te beginnen zijn dat natuurlijk de vragen, want de organisatie heeft voor de voorrondes zeventig gloednieuwe vragen bedacht. Volgende verandering: waar winnende teams vorig jaar één deelnemer naar de Nieuwe Kerk mochten sturen, mag je dit keer met je hele team naar de finale. En daar hebben we weer iets nieuws: de finale is dit jaar in het H'ART Museum, de voormalige Hermitage. Dat er tijdens de finale naast eeuwige roem ook mooie prijzen zijn te winnen is niet veranderd.

Je kunt je team, dat uit maximaal 4 personen mag bestaan, hier aanmelden voor de voorrondes. Je vindt daar ook alle plekken waar je mee kunt doen. Deelname aan de voorrondes is gratis.

Voor de teams die zich niet door de voorrondes heen weten te quizzen: de finale is op 27 oktober live te zien op AT5.