Nieuw politiek jaar: landelijke verkiezingen drukken op raad en gaat Halsema door?

Voor de zomervakantie - toen Omtzigt zijn partij nog niet had aangekondigd - vroeg AT5 Boomsma nog naar zijn ambities. Hij zei toen voor camera: "Omtzigt heeft mij niet gebeld en ik ben hier goed aan de slag volgens mij. Als Pieter mij belt, dan kom ik wel in de verleiding, want ik wil heel graag de kamer in. Ik hoop, en het is de beste oplossing, dat hij terugkomt bij het CDA." Dat laatste is - dat weten we nu - niet gebeurd. Het is wachten op de lijst van NSC.

Daarmee is vermoedelijk nog niet alles gezegd en bekend. De naam van Diederik Boomsma (CDA) zingt rond. De kans is aanwezig dat hij hoog op de lijst van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC), komt te staan. Sinds Omtzigt bekendmaakte met een eigen partij te komen, is Boomsma voor journalisten onbereikbaar.

Yesilgöz maakte al in 2017 de overstap naar Den Haag, maar het zit er dik in dat er na 22 november meer Amsterdamse politici vertrekken. Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD, maakte al bekend interesse te hebben in een plek op de landelijke lijst. Annabel Nanninga, in Amsterdam fractievoorzitter van JA21, staat op plek twee van de lijst voor de Kamerverkiezingen.

Over precies elf weken gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vlak voor het zomerreces viel het kabinet over de asielproblematiek. Enkele dagen later liet (nu demissionair) minister-president Mark Rutte weten niet beschikbaar te zijn als partijleider van de VVD. De in de Amsterdamse politiek gevormde Dilan Yesilgöz voert de lijst van de liberalen aan bij de komende verkiezingen.

En wat doet Marjolein Moorman (PvdA-wethouder) als de PvdA-GroenLinks mee gaat regeren en ministers en staatssecretarissen mogen leveren? Moorman, één van de namen die genoemd werd om lijsttrekker te worden - was zichtbaar teleurgesteld toen niet zij, maar Timmermans, werd voorgedragen door het landelijke partijbestuur.

Veel is nog niet bekend, maar één ding is duidelijk; de landelijke verkiezingen kunnen potentieel leiden tot een transfergolf van Amsterdam naar Den Haag.

Jazie Veldhuyzen terug

Eén poppetje wijzigt wel direct vanaf vandaag. Jazie Veldhuyzen keert terug in de raad en daardoor is zijn tijdelijke vervanger Dinah Bons vertrokken. Veldhuyzen zat jarenlang in de raad namens Bij1, maar keert nu los van die partij terug. Veldhuyzen is meer dan een jaar ziek geweest. Hij heeft Bij1 verlaten omdat die partij volgens hem een "toxische, structureel onveilige omgeving" is, vol wantrouwen, machtsmisbruik en "gebrek aan transparantie en interne democratie". Ook oud Bij1'er Nilab Ahmadi sluit zich bij Veldhuyzen aan; zij zijn vanaf nu een gezamenlijke fractie. Bij1 zit hierdoor niet meer in de raad.

Tot zover de poppetjes. Er staat ook voldoende inhoud op de agenda.

Erotisch centrum

Zo weten we de komende maanden of er vanuit de markt interesse is om het erotisch centrum te exploiteren. Eerder zei Halsema hier positieve signalen over te hebben ontvangen, maar net voor de zomer deed de burgemeester een flinke aanpassing: er komt in een eventueel erotisch centrum veel minder horeca. Het is nog maar de vraag of marktpartijen er nu nog heil inzien. Verder wordt er voor het einde van 2023 een definitieve locatiekeuze bekendgemaakt: komt het erotisch centrum bij de Rai of op het NDSM-terrein? En zodra de keuze definitief is; hoe gaat de politiek om met mogelijke onrust daar in de buurt? We herinneren ons allemaal nog de bewonersavonden waar Halsema het vuur aan de schenen werd gelegd.