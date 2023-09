OM eist in hoger beroep 30 jaar celstraf voor moord op Ayla Mintjes

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee verdachten voor de moord op Ayla Mintjes in hoger beroep 30 jaar cel geëist. Het gaat om de vermoedelijke schutter van 22 jaar oud en zijn 36-jarige handlanger, die verdacht wordt van het besturen van de vluchtauto. Eerder werden hen al celstraffen tot 26 jaar opgelegd, het OM eist nu dat zij dus nog langer de gevangenis in moeten.

Op zondag 16 mei 2021 werd de 27-jarige Ayla Mintjes in de Maassluisstraat neergeschoten door twee schutters met automatische wapens. Ze zat in de auto naast haar vriend, die ongedeerd blijft. Mintjes overlijdt een paar uur later in het ziekenhuis.

De schutters vluchtten vervolgens in een vluchtauto. Die werd verderop in brand gestoken. Het OM ziet een 'nauwe en bewuste samenwerking', waarbij de verdachten voorafgaand aan de schietpartij al verkenningen gedaan zouden hebben.

De vermoedelijke tweede schutter is een 24-jarige man. Hij wordt in hoger beroep op een later moment vervolgd. Vier andere verdachten in deze zaak hebben eerder al gevangenisstraffen tussen de zes en negen jaar opgelegd gekregen.