Er is gezongen over joden en Nouri, zegt het OM, toch worden AZ-supporters niet vervolgd

Volgens de politie zingt de groep meermaals en luidkeels antisemitische spreekkoren in de metro's en op station Strandvliet. Het zou gaan om onder meer "kankerjoden, olé olé", "hamas hamas, alle joden aan het gas" en "wie niet springt, is een jood en alle joden moeten dood".

Het OM meldt de seponering van de zaken in een persbericht. Elf van de opgepakte personen zouden mogelijk ook vernielingen hebben gepleegd, agenten hebben bedreigd en mishandeld en in die zaken wordt nog een beslissing genomen.

Justitie meldt nu dat uit onderzoek blijkt dat niet alle AZ-supporters hebben meegedaan met de antisemitische koren. Wie wél is door de politie niet goed vast te stellen. En dus is er voor het OM onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om iemand te vervolgen voor groepsbelediging.

Uit documenten, ingezien door NH, blijkt dat justitie stelt dat er ook dingen zijn gezongen over Ajax-speler Abdelhak Nouri, die door een hartstilstand in 2017 blijvende hersenschade opliep. Het OM omschrijft het als 'afschuwelijke teksten over zijn gezondheidstoestand'.

"Strafrecht is in principe gericht op het individu, het is daarom van belang om per verdachte vast te kunnen stellen wat zijn of haar rol is geweest bij het plegen van een strafbaar feit", aldus het Openbaar Ministerie.

Die wil benadrukken dat het wel degelijk strafbaar is wat er in de metro is gebeurd en gezongen. "Dit gedrag moeten we als samenleving niet tolereren. Antisemitische liederen horen niet thuis in de maatschappij, dus ook niet bij voetbal."

Boete of rechtbank

De Alkmaarse voetbalclub reageerde destijds al op hun website op de arrestaties: "AZ verwerpt en veroordeelt dat een klein deel van de aanhang zaterdagavond onderweg naar het stadion kwetsende spreekkoren heeft geuit. De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt."

Voor de elf personen die naast voor groepsbelediging die avond zijn opgepakt voor vernieling, bedreiging en mishandeling van agenten moet nog een beslissing vallen. "Afhankelijk van de verdenking en hun strafblad krijgen ze een boete of moeten ze voor de rechter verschijnen", licht een OM-woordvoerder toe.