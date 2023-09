Verkoper leent zieke Zora (2) tijdelijk een vervangende rolstoelbus na diefstal

De ouders van Zora (2) zijn nog steeds verdrietig door de diefstal van hun rolstoelbus zondagochtend, maar hun leed is iets verzacht doordat de verkoper van de bus hen een exemplaar te leen heeft gegeven. Zora's vader Mujtaba Ariaie is dankbaar. "Nu kunnen we weer naar ziekenhuisafspraken en dergelijke."

Zo bereikte het bericht over de diefstal ook het bedrijf waar de ouders van Zora de wagen gekocht hebben. Ariaie: "De verkoper appte ons dat hij het verschrikkelijk vond en heeft voor ons gekeken wat hij kon regelen als vervangend vervoer. We mogen die gebruiken tot we meer weten over de verzekering. Nu kunnen we weer op pad en zijn we niet meer aan huis gekluisterd."

De oproep van haar ouders om naar de gestolen bus uit te kijken is massaal gedeeld op sociale media en kreeg hierdoor landelijke aandacht, vertelt haar vader Mujtaba Ariaie. "Het is extreem hartverwarmend: er zijn mensen die opletten of ze de bus zien of er zelfs actief naar op zoek gaan."

Zora heeft een progressieve, aangeboren spierziekte waardoor ze nooit zal leren lopen of zitten. Zij is de eerste en enige in Nederland met deze zogeheten 'LMNA-geassocieerde congenitale spierdystrofie'.

Ariaie spreekt zijn waardering uit over deze gulle actie: "Het is een familiebedrijf in Nieuw-Vennep, hele lieve mensen. Zulke klantenservice maak je niet vaak mee bij autoverkopers."

Twintig dagen om te zoeken

Volgens Ariaie heeft de politie nu twintig dagen om de bus te zoeken. "En wij hebben zelf via heel Nederland ook nog de kans om hem te vinden. Als dat niet lukt, krijgen we een bedrag vergoed van de verzekering. Hopelijk het aanschafbedrag, maar dat moet nog bepaald worden."

Ariaie prijst zich gelukkig met die verzekering: "We weten donders goed dat we in Amsterdam wonen en goed verzekerd moeten zijn. Dit is voor ons een eerste levensmiddel. Maar we hadden niet gedacht en gehoopt dat we het zo snel nodig zouden hebben."

Gekocht dankzij crowdfunding

De ouders van Zora kochten de bus pas negen weken geleden van het geld van een inzamelingsactie. Eerder noemde de Zora's vader de diefstal al 'onmenselijk': de bus is volgens hem duidelijk te herkennen als rolstoelbus aan de sticker achterop met de tekst 'Hoera, ik rij dankzij Fonds Kind & Handicap'.

Gisteren namen hij en zijn vriendin zich voor om positief vooruit te gaan. "Maar het doet ons elke dag toch meer dan we hopen. We zijn nog steeds extreem verdrietig dat we onze bus kwijt zijn."