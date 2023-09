Vernieuwingen aan de Van Leijenberghlaan: "Komt meer ruimte voor groen"

De Van Leijenberghlaan gaat op de schop. De straat wordt smaller en krijgt meer groen. Het doel is om hiermee de verkeersveiligheid te vergroten. Projectleider Yassine Adarraf legt in Het Verkeer uit wat de werkzaamheden inhouden.

De vernieuwing van de weg is nodig om meerdere redenen. "De straat heeft een beperkte levensduur en daarnaast willen we de verkeersveiligheid verbeteren", verklaart Adarraf. "Daarnaast willen we het oversteken voor voetgangers verbeteren en de rijbaan smaller te maken. Dit zodat er minder hard gereden wordt."

Er worden verschillende werkzaamheden verricht aan de straat. "We hebben de bestrating weggehaald en nu is de eerste partij aan het werk om de gasleidingen te vervangen. Binnenkort komt ook elektra langs om de spanningskabels te veranderen en als laatste komt Waternet voor het riool", vertelt Adarraf.

Door de werkzaamheden is de straat niet bereikbaar voor openbaar voervoer. Dit merkt een jongen, die in de buurt stage loopt, op. "De bushalte die ik normaal gebruik is weg. Dus nu moet ik 20 minuten lopen. Dat is best wel vervelend."

Dat er minder ruimte zal zijn voor auto's na de vernieuwing van de straat komt niet als een verrassing voor de meeste voorbijgangers. "Typisch Amsterdam, wegen versmallen," zegt een man. "We zullen er aan moeten wennen, het is de toekomst," aldus een buurtbewoonster.

Omleidingen

Buurtbewoners en voorbijgangers moeten met verschillende omleidingen rekening moeten houden. Auto's, fietsers en buslijn 62 worden omgeleid", meldt Adarraf. Voor voetgangers komen er binnenkort loopschotten.