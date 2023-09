Bankjes op gloednieuw Osdorpplein hebben geen rugleuning: "Je krijgt hier pijn aan je rug"

Al jarenlang zijn ze hier kind aan huis: de ouderen van het Osdorpplein. Maar sinds het plein een make-over heeft gekregen, houden ze het naar eigen zeggen een stuk minder lang vol.

"Ik wilde al bijna opstaan", zegt één van de buurtbewoners wanneer haar gevraagd wordt wat ze van de zitplekken vindt. "Tegenwoordig krijg je hier pijn aan je rug."

"Je hebt geen rugleuning, helemaal niets" legt buurtbewoner Willem uit. "Dus als de mensen moe zijn, vallen ze achterover. Ze moeten steun hebben hier."

Draaiende stoelen

Op het plein zijn er wel een aantal stoelen met rugleuning, maar die hebben weer een ander probleem. "Ze draaien", constateert een vrouw die op één van de stoelen is gaan zitten. "Ik weet dat nu, maar voor ouderen die het niet weten is het levensgevaarlijk."

De buurtbewoner denkt te weten waarom de bankjes niet comfortabel genoeg zijn. "Er wordt gesproken over hangouderen en dat we hier te lang zitten. Wat moeten we dan, thuis blijven?"

Reactie

Het stadsdeel Nieuw-West laat weten meerdere klachten te hebben ontvangen over het ontbreken van de leuningen. Er wordt gekeken of het mogelijk is extra rugleuningen te plaatsen.