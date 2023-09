Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Warmoesstraat

Bij een steekpartij in de Warmoesstraat ter hoogte van de Lange Niezel is vannacht rond 3.15 uur een vrouw zwaargewond geraakt. Zij is met meerdere messteken overgebracht naar een ziekenhuis.

Omstreeks 03.00 uur belt een melder de politie dat er tumult is op straat, ter hoogte van de Oudebrugsteeg. De centralist hoort op de achtergrond veel geschreeuw en gegil. Direct worden agenten die kant opgestuurd. Als ze bijna ter plaatse zijn, trekt iemand hun aandacht door te wenken dat ze snel moeten komen. Ze treffen in de Oudebrugsteeg een vrouw liggend op straat aan in een plas bloed. Een omstander heeft een riem om het been van de vrouw gebonden om een bloeding te stelpen.

De verdachte is na het steekincident weggelopen richting het Centraal Station. Onduidelijk is wat de toedracht is van het steekincident. Ook is onbekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. De politie hoopt dat getuigen of mensen die mogelijk beeld hebben, zich melden.