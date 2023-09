De carrière van Klaassen: van barbecueën met de A1 tot kampioenschappen

Davy Klaassen maakte op 27 november zijn debuut in de eredivisie voor de Amsterdammers. Hij scoorde die wedstrijd zijn eerste eredivisiedoelpunt na ongeveer 42 seconden in het veld te hebben gestaan. Daarmee is hij de debutant die het snelst heeft gescoord na het veld in te zijn gekomen. Het is het startsein van een imposante carrière bij Ajax.

'Blonde jongen'

Lesly de Sa speelden van de D2 tot het eerste elftal samen met Klaassen. Inmiddels is hij zelf gestopt en trainer van Ajax onder 14. "We hadden zo'n goede connectie. Elke voorzet die ik gaf was een doelpunt", herinnert De Sa zich. "Hij was echt een blonde jongen, echt blond-blond, en best wel rustig eigenlijk. Maar eenmaal in het veld had hij wel echt een drive om te winnen en doelpunten te maken." De Sa vindt het dan ook niet gek dat Klaassen is uitgeroeid is tot publieklieveling in Amsterdam. "Hij had echt een hart voor de club."