Dam tot Damloop komt eraan: "Normaal zien we alleen verkeer door de tunnel, nu opeens duizenden lopers"

Aankomend weekend is de Dam tot Damloop. Een weekend vol evenementen met als hoogtepunt de 10 Engelse mijl op zondag 17 september. Het grootste hardloop evenement van ons land zorgt die dag wel voor ernstige verkeershinder in de stad. Zo zijn onder andere de IJtunnel (beide richtingen), de Prins Hendrikkade en de Nieuwe Leeuwarderweg tussen 07.00 en 17.30 uur afgesloten. In Het Verkeer gaan we langs bij de verkeerscentrale en vertelt Jacco Marselis wat er bij zo'n afsluiting van tunnel komt kijken.

In de verkeerscentrale worden de Amsterdamse tunnels 24 uur per dag in de gaten gehouden. Zo ook tijdens de Dam tot Damloop. ''Normaal zien we alleen verkeer door de tunnelbuis gaan, nu opeens duizenden hardloper. Dat is weer eens wat anders'', vertelt Marselis.



De afsluiting zelf is voor de verkeersleider niet zo spannend. De IJtunnel gaat elke maand een nacht dicht voor onderhoud dus ze zijn het wel gewend om de tunnel te sluiten. ''Wat nu wel anders is, is dat we de tunnel geschikt moeten maken voor de hardlopers'', legt Marselis uit. Om valpartijen te voorkomen worden matten over richels heen gelegd.

Gevolgen voor het verkeer

Houd zondag 17 september rekening met zeer ernstige verkeershinder in het centrum en in Noord. Zo zijn de IJtunnel (beide richtingen), de Prins Hendrikkade en de Nieuwe Leeuwarderweg tussen 07.00 en 17.30 uur afgesloten. Gemotoriseerd verkeer kan het centrum niet via het Waterlooplein en Doelensluis inrijden. Voor deze straten geldt van 07.00 tot 17.30 uur een inrijverbod richting Rokin / Damrak. Verkeer dat zich al binnen het afgesloten gebied bevindt, kan via de Paleisstraat, Rokin en de Vijzelstraat het centrum verlaten.