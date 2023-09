Wethouder wil asielopvang schip Westelijk Havengebied verlengen

Als het aan wethouder Rutger Groot Wassink ligt, wordt de opvang op de MS Galaxy met een half jaar verlengd. Het schip is volgens het college geen ideale opvanglocatie, maar vanwege de 'hoge urgentie' is het wel belangrijk dat vluchtelingen er langer kunnen blijven. Eerder deze zomer had het COA om verlenging van minstens een jaar gevraagd.

Op het schip aan het Westerhoofd, vlak bij de Coentunnel, worden sinds begin oktober 2022 ruim 1.000 vluchtelingen opgevangen. De opvang zou in ieder geval een halfjaar duren en werd begin dit jaar met zes maanden verlengd. Daarnaast werd er plaats gemaakt voor extra vluchtelingen.

Toets

Volgens de afspraken die nu zijn gemaakt, loopt de opvang tot begin oktober. Afgelopen juli vroeg het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de gemeente of het schip een jaar langer mag blijven liggen, omdat de vluchtelingencrisis nog niet voorbij is.

Het college liet toen al weten positief te kijken naar een verlenging, maar wilde nog wel een zogenoemde 'humanitaire toets' uitvoeren. Met zo'n toets wordt gekeken of een opvanglocatie aan Europese wet- en regelgeving voldoet.

Uit de toets blijkt dat het schip voldoende geschikt is om als opvanglocatie te gebruiken. "De opvang op het schip verloopt nog steeds voorspoedig. De sfeer op het schip is ook na de ophoging van de capaciteit naar 1500 personen rustig en gemoedelijk."

Niet alles voldoende

Maar uit de toets blijkt ook dat het locatie niet op alle criteria voldoende scoort. Zo scoort het schip ondermaats op het gebied van passende huisvesting, het 'zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn' en een passende levensstandaard voor minderjarigen.

Dat er 1500 vluchtelingen op het schip opgevangen worden, is volgens Groot Wassink dan ook 'niet ideaal' en 'onwenselijk', maar wel nodig. "Op basis van de uitkomst van de evaluatie als geheel, maatregelen van het COA en de aanhoudende druk op de asielketen, accepteert het college dat slechts deels kan worden voldaan aan deze criteria."

Dat het schip geen ideale opvanglocatie is, werd tijdens de opening vorig jaar ook al erkend. "Maar nood breekt wet", vertelde Groot Wassink toen aan AT5. Aan die situatie is een jaar later niets veranderd, schrijft de wethouder nu: "De nood is nog steeds hoog."

Half jaar

De verlening van een half jaar die het college nu voorstelt, is dus korter dan het verzoek van het COA om het schip minstens nog minstens een jaar als opvanglocatie te gebruiken. Groot Wassink wil echter per half jaar bekijken of dat nog altijd nodig is.

"Het in eerste instantie verlengen met 6 maanden in plaats van een jaar geeft het college de mogelijkheid

om de ontwikkelingen op deze opvanglocatie nauwgezet te kunnen blijven volgen" legt de wethouder uit. "Ook is de gemeente zoals benoemd in gesprek met het Rijk over andere maatregelen op het gebied van

opvang en asiel. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond."

Groot Wassink is een uitgesproken voorstander van de zogenoemde spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat de opvang van asielzoekers eerlijker verdeeld wordt over gemeenten in Nederland. Sinds de val van het kabinet leek het onwaarschijnlijk dat die wet nog zou worden aangenomen. Nu het vraagstuk door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid als 'niet controversieel' is verklaard, is het ineens goed mogelijk dat er dat er voor de verkiezingen op 22 november over gestemd kan worden.

De gemeenteraad besluit op 19 september of de opvang met een jaar verlengd wordt.