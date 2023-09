Havenstraatterrein verandert voor even in mini-Lowlands: "Eigenlijk een Asterix-en-Obelix-dorp"

Vanaf vandaag is het laatste rafelrandje van Oud-Zuid het decor van een driedaags festival. De eerste editie van het Havenstraatfestival lijkt ook gelijk de laatste te worden, het terreintje staat namelijk op de nominatie om over een halfjaar gesloopt te worden.

AT5

"We willen eigenlijk gewoon laten zien dat het een prachtig terrein is en dat het zonde zou zijn als het zou verdwijnen", zeggen organisatoren Chrisje Windig en Ralph Hoeboer die de afgelopen weken de klok rond hebben gewerkt nadat ze vergunning kregen om de rafelrand om te toveren in een festivalterrein.



De historische trams van de Museumtramlijn zullen rijden, kinderen kunnen oude wagonstellen beschilderen, er is een vintage-markt, een open podium voor de buurt en het hele weekend zijn er optredens van dj's en artiesten op de drie podia.

Festival-graffiti voor de gelegenheid. -

"Het laat de potentie van het terrein zien", zegt Jos Rees, namens de belangenvereniging van het terrein. "Het is eigenlijk ook een 'feestterrein' en als je het dan over het algemeen belang hebt, het moet gewoon voor de Amsterdammers een heel mooi terrein zijn."



De ondernemers, ambachtslieden en kunstenaars op het terrein blijven dus hoop houden dat dat 'algemene belang' een andere vorm zal aannemen dan de 500 woningen die de gemeente er wil bouwen.

"Het is een prestigeproject geworden", aldus Rees. "Allemaal betonnen dozen en lelijke hoogbouw, nee, dat is niet wat het terrein nodig heeft, het is niet wat Amsterdam nodig heeft." Nu is er de afgelopen veertig jaar wel vaker een konijn uit een hoge hoed gekropen waardoor ontwikkeling toch weer op de lange baan werd geschoven, maar planning is nog steeds dat iedereen begin januari zijn of haar loods bezemschoon moet opleveren. Alleen de Museumtramlijn komt straks terug met een nieuwe loods, nadat de rechter dat in een eerdere uitspraak bepaalde.

Toch moet de gemeente nog op de proppen komen met een projectontwikkelaar ("we zijn in overleg") en is ook het bestemmingsplan nog niet helemaal rond. "We hopen dat er nog iets gaat gebeuren, wat ons betreft is dit festival ook meer een kennismaking dan een afscheid, maar we gaan we er dit weekend eerst een mooi feest van maken", zegt Windig.



Kinderen kunnen gratis naar binnen, volwassen betalen 12,50 euro. Fietsers zullen dit weekend moeten omfietsen via de Amstelveenseweg als ze van en naar de Schinkeleilanden of het Amsterdamse Bos willen.

AT5 volgt de ontwikkelingen en de transitie van het laatste rafelrandje van Oud-Zuid op de voet voor de docuserie De Strijd om de Havenstraat die dit najaar te zien zal zijn.