Op de Kramatweg in Oost, waar gisteren stenen uit de gevel vielen, zijn al langer klachten over achterstallig onderhoud. En gaat het de gemeente lukken om de aanhoudende problemen bij Waternet het hoofd te bieden? Dat en meer in het AT5 Nieuws van donderdag 7 september, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.