Gemeente overstag: Heintje Hoekssteeg 's nachts afgesloten tegen overlast

De Heintje Hoekssteeg in het Wallengebied wordt 's nachts met hekken afgesloten. Dat heeft de gemeente besloten nadat eerder ingesteld cameratoezicht onvoldoende soelaas bood voor de overlast van onder meer dealers en drugsgebruikers.

Afgelopen maart werd overgegaan tot het plaatsen van een politiecamera op de kruising van de Oudezijds Armsteeg en Guldenhandsteeg. Maar zelfs dat leverde niets op: bewoners zagen minder dealers, maar het aantal verwarde personen en drugsgebruikers nam juist toe.

De komende maanden wordt onderzocht op welke tijdstippen de steeg precies wordt afgesloten. Wel zijn er zorgen dat de overlast zich mogelijk verplaatst naar andere stegen in de buurt. De bedoeling is om de afsluiting scherp te monitoren. Naar verwachting gaat de afsluiting begin volgend jaar in.

Allerlaatste oplossing

Al ruim een jaar pleiten omwonenden voor een nachtelijke afsluiting van de steeg. Niet alleen ervaren ze overlast van straatdealers, daklozen en toeristen, maar ook van afval en geparkeerde fietsen voor hun deur. "Het is zelfs zo erg dat vrouwen bang zijn om 's avonds of 's nachts naar binnen te gaan", zei buurtbewoner Lennard vorig jaar tegen AT5.

De gemeente zag het afsluiten van de steeg als een allerlaatste oplossing. De laatste jaren werd geprobeerd om de overlast onder meer terug te dringen met een laag hek, het toevoegen van een groenstrook, het plaatsen van 'verboden te parkeren'-bordjes en het creëren van een fietsstrook.