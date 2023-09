video nl Werken de lawaaiflitsers wel goed? "Hoop dat motorrijders het ook zien"

Op de Stadhouderskade in Zuid en de Molenaarsweg in Noord hangen nu ongeveer een maand microfoons en borden die een teleurgestelde smiley kunnen laten zien als er teveel geluid gemaakt wordt. Die smiley lijkt in de praktijk niet vaak zichtbaar te worden.

AT5 nam vrijdag aan het einde van de middag en begin van de avond, toen er door het mooie weer veel motorrijders op de twee locaties reden, poolshoogte en zag de borden in twee keer een klein uur niet aan gaan. Ook bij een motor die 's avonds op de Molenaarsweg een geluid maakte dat pijn deed aan de oren gebeurde het niet.

Quote "Het gaat voornamelijk om de auto's, die ze in de toeren jagen" Motorrijder

Een motorrijder met een Harley Davison vertelde dat hij ook geen teleurgestelde smiley op de Stadhouderskade kreeg. "Je hebt natuurlijk dat je vanuit de fabriek een bepaald decibel mag produceren. Maar het gaat voornamelijk om de auto's die ze in de toeren jagen en dan de uitlaten laten knallen." Toch is het geluid van motoren wel de reden dat de omwonden van de Molenaarsweg soms wakker schrikken. "In de nacht houden ze wedstrijdjes houden en zo", vertelt een van hen. Een ander: "Ik heb vaak dat ik om zeven uur wakker ben geworden, ik heb ook vanmorgen dat gehad." De bewoners zeggen zelf geen verschil te hebben gemerkt de afgelopen weken, maar ze wisten ook zelf niet dat de microfoons er hingen. "Ik hoop dat de motorrijders ze zien", zegt een bewoner.

Naast de Molenaarsweg en de Stadhouderskade zouden er op 30 augustus ook smileyborden komen op de Europaboulevard in Zuid en Tussen Meer in Nieuw-West. Vrijdag bleek dat er in beide straten alleen nog microfoons hangen. Volgens de gemeente komt dat doordat er problemen zijn met de levering van de displays.

Quote "Bekeuringen zijn beter. Als de politie hier nou zou wachten in de hoekjes van de straat" Bewoner Tussen Meer

"Ja jammer, het liefst had ik het nu al gehad, maar het is nou eenmaal niet zo", zegt een bewoner van Buitenveldert. Een bewoner van Tussen Meer heeft juist weinig vertrouwen in de komst van de smileyborden. "Ik denk dat het niet helpt. Bekeuringen zijn beter. Als de politie hier nou zou wachten in de hoekjes van de straat, zou dat kunnen." Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de displays voor Tussen Meer en de Europaboulevard waarschijnlijk volgende week geleverd worden. De proef loopt zeker tot en met oktober en zal, vanwege de latere komst van deze twee displays, mogelijk nog worden verlengd.